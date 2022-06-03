محمد شاهين: الناس لما بقابلهم في الشارع بيخافوا يسلموا عليا

أكد الفنان محمد شاهين أنه يحب الطبخ ويتمنى افتتاح مطعم خاص به، لافتًا إلى أنه كان يحلم بأن يعمل رائد فضاء في طفولته، ولكنه دخل المجال الفني، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات التي قدمها جعلت الجمهور يخاف منه، مضيفًا «الناس لما بقابلهم في الشارع بيخافوا مني لاني خلال الـ10 سنين اللي فاتت بعمل أدوار شر وناس رخمة».

الكوميدي وحشني جدا

وأوضح محمد شاهين خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» «الناس لما بقابلهم في الشارع فيه ناس بيخافوا يسلموا عليا ويقولوا ازي حضرتك ويمشوا وده بجد والله ومرة عملت برنامج بتاع طبخ وفيه تلاتة جايين عشان يطبخوا وبقعد معاهم افهم بلاقي الناس خايفين مني وبيقلقوا».

وأشار محمد شاهين أنه لم يقدم أدوارا كوميدية منذ سنوات، مشيرًا أنه يتمنى الخروج من منطقة أدوار الشر مضيفًا: «الكوميدي وحشني طبعا جدا جدا، وعندنا جزء تاني من مسلسل موضوع عائلي وهندخل تصوير في شهر 8 وهنعمل حاجة ظريفة قريب ونفسي أعمل كاركتر لايت وأضحك من الكاركتر مش مجرد افيهات».

وتحدث شاهين عن دور قدري الزيات في مسلسل «سوتس بالعربي» لافتًا انه قدم دور شخص يعشق القط الخاص به لافتًا إلى أنه يعاني من حساسية ضد القطط ويخاف من الكلاب.