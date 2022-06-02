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الليلة.. محمد شاهين يكشف لـ«مساء dmc» سر نجاحه في «سوتس بالعربي»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:08 م | الخميس 02 يونيو 2022
محمد شاهين

محمد شاهين

يستضيف الإعلامي رامي رضوان، الفنان محمد شاهين، في برنامج «مساء dmc»، اليوم الخيمس في تمام الساعة الحادية عشر مساء على شاشة قناة dmc.

محمد شاهين يتحدث عن نجاحه في سوتس بالعربي

ومن المقرر أن يتحدث محمد شاهين عن تألقه في مسلسل «سوتس بالعربي»، بالإضافة للحديث عن أعماله الفترة المقبلة، وأسرار في حياته للمرة الأولى.

مشاركة محمد شاهين في دراما رمضان المنصرم

وحقق محمد شاهين نجاح كبير في دراما رمضان المنصرم، من خلال مشاركته في مسلسل «سوتس بالعربي»، التي تدور أحداثه في إطار من الدراما، ويتناول العمل قصة آدم والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محام في شركة محاماة كبيرة، حينما يكشف سره للمحامي زين، ويعملا معًا على العديد من القضايا الشائكة.

ونال محمد شاهين إشادة كبيرة من الجمهور من خلال دوره في العمل الذي حقق ردود فعل إيجابية.

أبطال مسلسل «سوتس بالعربي»

وشارك في بطولة مسلسل «سوتس بالعربي» آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفي، تارا عماد، أحمد الأزعر، عصام عمر، يارا عزمي، لبني ونس، إسماعيل شرف، أحمد أسامة، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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