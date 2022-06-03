مستوطنون إسرائيليون يشرعون ببناء معرش في خربة الفارسية

واصل المستوطنون الإسرائيليون، اليوم، الانتهاكات ضد الفلسطينيين والاعتداء على الأراضي الفلسطيني، حيث شرع مجموعة من المستوطنين ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

طرد المواطنين الفلسطينيين

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن مستوطنين شرعوا منذ صباح اليوم ببناء المعرش الذي يقام على مقربة من خيام المواطنين الفلسطينيين في منطقة خربة الفارسية.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن هناك تخوفات من طرد المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة مستقبلًا.

الاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استولى قبل عدة أيام على عدد من الجرارات الزراعية والمركبات في نفس المنطقة، حيث تشهد الفارسية منذ ما يقارب الشهرين، عمليات تجريف ضخمة يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن ذلك يتم تمهيدًا لإقامة «مدرسة دينية» تابعة لمستوطنة «جفعات سلعيت» القريبة من ذلك المكان.