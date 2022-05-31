مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مزارعين فلسطينيين في طولكرم

نفذ عدد من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم، هجومًا على المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية شوفة جنوب شرق طولكرم الفلسطينية.

هجوم تحت تهديد السلاح

وقال المزارع الفلسطيني تحسين حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنّ مجموعة من مستوطني مستوطنة «أفني حيفتس» المقامة على جزء من أراضي القرية، هاجموهم تحت تهديد السلاح في محاولة لطردهم من أراضيهم وكان ذلك بحراسة قوات الاحتلال، .

وأضاف المزارع الفلسطيني، أنّ مناوشات جرت بين المستوطنين والمزارعين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم أثناء الاقتحام.

مضايقات يومية

يذكر أنّ المزارعين في شوفة، يتعرضون بشكل شبه يومي لمضايقات المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمونهم ويخربون أدواتهم الزراعية ويستولون عليها، حيث يمارس المستوطنون تلك الأفعال لتهجير الفلسطينيين المزارعين من أماكنهم للاستيلاء على الأراضي.