«واشنطن بوست»: الرئيس الروسي يخوض حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض حرب استنزاف طويلة في أوكرانيا وسيبذل قصارى جهده لاستخدام سلاح الاقتصاد، مثل حظر صادرات الحبوب الأوكرانية لتقليل الدعم الغربي لكييف، حسبما نقلته الصحيفة عن أعضاء النخبة الاقتصادية الروسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الكرملين استغل الإشارات الأخيرة من قبل بعض الحكومات الأوروبية كمؤشر على أن الغرب قد يفقد التركيز في السعي لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية بعد فرض عقوبات على موسكو.

الاستيلاء على لوهانسك

وعن الأحداث على الأرض، قالت الصحيفة إن القوات الروسية يبدو أنها تقترب من تحقيق هدفها المتمثل في الاستيلاء على منطقة لوهانسك بأكملها، شرق أوكرانيا، كما يقول محللون عسكريون غربيون، حيث زعم الكرملين أنه يسيطر على ليمان مركز النقل الرئيسي، وأن قواته تخوض معركة شرسة في سيفيرودونتسك.

وقالت الصحيفة إن الاستيلاء على سيفيرودونتسك سيكون انتصارًا رمزيًا للكرملين، لافتة إلى إنها آخر مدينة كبيرة في لوهانسك لا تخضع للاحتلال الروسي.

مكاسب بطيئة

وأضافت الصحيفة أن الجيش الروسي يحقق ببطء مكاسب إضافية، شرق أوكرانيا ضد القوات التي وصفتها بالباسلة وغير المجهزة، فيما تتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها لتقديم كميات هائلة من الأسلحة التي يحتاجها الأوكرانيون بشكل عاجل إذا أرادوا إبعاد الروس.

وذكرت الصحيفة أن أوكرانيا تستخدم أسلحة مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وطائرات دون طيار من طراز «كاميكاز»، من طراز Switchblade مقدمة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، لافتة إلى أن روسيا استخدمت مجموعة من الأسلحة ضد أوكرانيا، أثار بعضها انتباه المحللين وقلقهم.