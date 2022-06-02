أمين عام الناتو: علينا الاستعداد لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولنبرغ، إنه «يجب علينا أن نكون مستعدين لأي حرب ستفرض علينا، كما أن علينا أن نكون مستعدين لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا»، حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

أمين عام الناتو: بحثت مع بايدن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا

وأشار أمين عام الناتو إلى أنه بحث مع الرئيس بايدن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلًا: «علينا مواصلة دعم القوات الأوكرانية للدفاع عن أنفسهم».

وأضاف ستولنبرغ: «هدفنا دعم القيادة الأوكرانية، لا اتخاذ القرار عنها، ونثق بحكمتهم»، متابعًا: «هدفنا من مساعدة كييف هو تقوية موقفها بالمفاوضات».

وقال أمين عام الناتو إن روسيا تتعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، حسب قوله.

قيادي روسي: مهمة نزع سلاح أوكرانيا تستغرق 10 سنوات

وسبق وعبرت قيادات روسية رفيعة، من بينهم رئيس المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، عن أن الولايات المتحدة والغرب يخططان لجر روسيا لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا، مشيرين إلى أن روسيا لن تمكنهم من ذلك.

غير أن فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدني، قال إن نزع سلاح أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنت عنها روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قد يستغرق من 5 - 10 سنوات، حسب قوله.