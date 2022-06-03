أوكرانيا تعلن مقتل 3 مدنيين بنيران الجيش الروسي في «دونيتسك»

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 3 مدنيين وأصيب تسعة آخرين على يد قوات الجيش الروسي، في منطقة «دونيتسك» جنوب شرقي أوكرانيا، وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة، بافلو كيريلينكو، على «تليجرام»، إنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في «ماريوبول» و«فولنوفاكا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مقتل 24 جنديا روسيا في جنوبي أوكرانيا

وقالت قيادة العمليات الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الروسية شنت غارتين جويتين على مواقع القوات الأوكرانية في ميكولايفكا، فيما قُتل مدنيان في قصف روسي مكثف لمدينة «نوفوفورونتسوفكا».

وتمكنت القوات الأوكرانية من قتل 24 جنديًا روسيًا، وتدمير دبابة من طراز «تي- 72» و9 وحدات معدات أخرى بينها 4 مدافع هاوتزر و4 مركبات مدرعة في جنوبي أوكرانيا.

القوات الأوكرانية تسقط طائرة بدون طيار روسية

وأسقطت القوات الأوكرانية، طائرة بدون طيار روسية من طراز «أورلان 10»، فيما أعلنت وكالات أنباء إلى أن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ يبدأ مناورات بمشاركة أكثر من 40 قطعة بحرية، مشيرة إلى استمرار المناورات لمدة 7 أيام، وفقا لما ذكر ته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال ضابط روسي يدعى أليكسي ساكانتسيف، إن الدول الغربية تنظر في شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بجعلها ميدانا لاختبار الأسلحة الجديدة، وقال ضابط الاحتياط في قوات الصواريخ الروسية، في تصريحات لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إنه لا يستثنى عمليات تسليم ألمانيا المعلن عنها لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة من نوع «إيريس- تي سلم».

رئيس بولندا: سنحصل من «الاتحاد الأوروبي» تعويضا لدعم لـ«كييف»

وفي بولندا، أعلن رئيس وزراء البلاد، ماتيوش مورافيتسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، أن بلاده ستحصل على مئات الملايين من اليوروهات من «الاتحاد» تعويضا لـ«وارسو» لدعم لـ«كييف». وأشار المسؤول البولندي، إلى دعم متعلق بتسليم الأسلحة الدفاعية لـ أوكرانيا.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الحرب النووية تعني نهاية البشرية

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن «موسكو» وبكين والدول العربية وإفريقيا بحاجة لعالم متعدد الأقطاب، لا يتمحور حول «واشنطن»، واضاف محذرا، الحرب النووية تعني نهاية البشرية ولا يمكن السماح بحدوثها.

من جانبها، قالت وسائل إعلام صينية إن التحالف ضد «موسكو» بات غير موثوق به بشكل متزايد، وواجه أعضاء التحالف خسائر عملية بسبب العقوبات وفشل الحرب الاقتصادية، متوقعة أن بعض دول أوروبا تواجه صعوبات خطيرة خلال فصل الشتاء المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.