«مصنع آزوت»: أزمة جديدة في أوكرانيا..قوات كييف تحتجز مدنيين دروعا بشرية

قال متحدث باسم قوات جمهورية «لوجانسك» الشعبية، أندريه ماروتشكو، عن استدراج القوات الأوكرانية والكتائب النازية الموالية لها المدنيين واحتجازهم في «مصنع آزوت» بمدينة سيفيرودونيتسك، لاستخدامهم دروعا بشرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية، قائمة فرضت عليها عقوبات تضم 71 كيانا قانونيا في روسيا وبيلاروسيا.وشملت القائمة، مجمع طيران إيليوشين، ومكتب التصميم المركزي للهندسة البحرية «روبين» ومكتب ياكوفليف للتصميم التجريبي، وومكتب «مالاخيت» للهندسة البحرية، ومكتب التصميم البحري «ألماز».

قائمة العقوبات الأمريكية تضم شركة «جاوبروم نفط شيلف»

وتضمنت قائمة العقوبات، مديرية أبحاث أعماق البحار وشركة «جاوبروم نفط شيلف».

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، صباح اليوم الجمعة، إن انضمام السويد وفنلندا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» يشكل تهديدا أقل لـ«موسكو» من عضوية «كييف» المحتملة في التكتل العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«زيلينسكي»: حققنا بعض النجاح في مدينة «سيفيرودونتسك»

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن قوات بلاده حققت بعض النجاح في قتالها بـ مدينة «سيفيرودونتسك» الواقعة شرقي البلاد، مشيرا في خطاب، إلى أن الوضع العسكري العام في منطقة «دونباس»جنوب شرقي البلاد لم يتغير.

وقدم زيلينسكي، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ، وتوقع الرئيس الأوكراني، أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين لـ بلاده.

من جانبه، ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، في «البيت الأبيض» مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، التحضير لقمة التكتل العسكري القادمة المزمع عقدها في العاصمة الإسبانية «مدريد» يومي 29 و 30 يونيو الجار، إلى جانب بحث تداعيات الحرب «الروسية الأوكرانية»، على الأمن عبر الأطلسي.

وبحث المسؤولان، ضمان تزويد حلف «الناتو» بالموارد المناسبة لمواجهة مجموعة واسعة من التحديات بما في ذلك الإنترنت وتغير المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت سفيرة ألمانيا بواشنطن، إن بلادها ستفعل كل ما في وسعها لمواصلة إمداد أوكرانيا، بأحدث الأسلحة، فيما أشارت باريس، إلى اتصال بين وزيري الدفاع الفرنسي والأمريكي لويد أوستن لبحث إجراءات دعم أوكرانيا عسكريا.

من جانبها، قالت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية، في تقرير، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية، يعتقد أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتدهور وأنه يعالج من مرض السرطان.

«واشنطن»: نرغب في استمرار القيود على ترسانة «موسكو» النووية بموجب «ستارت 3»

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة، رغبتها في استمرار القيود على الترسانة النووية الروسية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت 3» بعد انتهائها في 2026.

وكانت «واشنطن» و«موسكو» مددتا في فبراير من العام الماضي 2021 معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات حتى 2026.

«الأمم المتحدة»: لا يمكن حل أي مهام خاصة بنزع الأسلحة بدون الحوار والتعاون

من جانبها، أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لجمعية «الرقابة على الأسلحة»، إلى أنه لا يمكن حل أي مهام خاصة بنزع الأسلحة بدون الحوار والتعاون، موضحة أنه على الرغم من أنه صعب في الظروف الحالية، على «واشنطن» و«موسكو» العودة إلى الحوار بأسرع ما يمكن.

إستونيا تعلن تفكك الائتلاف الحاكم.. وكاريس: نعيش أسوأ أزمة أمنية بسبب حرب أوكرانيا

وفي إستونيا، أعلن رئيس البلاد، ألار كاريس، أمس الخميس، أن الائتلاف الحاكم تفكك رغم من أن الحكومة لا تزال تعمل، وقال للصحفيين، إن بلاده دخلت حقبة حكومة بدون تحالف.

وأشار كاريس، إلى أنه توصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن صوت حزب الوسط التابع للائتلاف، أمس الأول الأربعاء مع المعارضة ضد قانون التعليم الابتدائي للحكومة.

وأشار كاريس، إلى أن إستونيا تعيش مع الحلفاء في «الناتو» والاتحاد الأوروبي، أسوأ أزمة أمنية منذ عقود بسبب الحرب «الروسية الأوكرانية».