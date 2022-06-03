عرض خاص للنسخة المرممة من «باب الحديد» في سينما «زاوية» بوسط البلد

تعرض سينما «زاوية»، في وسط البلد، اليوم، النسخة المرممة من فيلم «باب الحديد» للمخرج الراحل يوسف شاهين، ضمن برنامج عروض «أفلام على قائمة مشاهدتي»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يعاد عرض الفيلم يوم الأحد المقبل، بجانب مجموعة واسعة ومختلفة من الأفلام السينمائية التي تعرضها السينما.

«باب الحديد» الفيلم الـ 11 في مسيرة يوسف شاهين

يعد «باب الحديد» هو الفيلم الـ 11 في مسيرة يوسف شاهين الإخراجية، وجاء الفيلم من إنتاج عام 1958، في المركز الرابع في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم فريد شوقي، هند رستم بالإضافة إلى يوسف شاهين الذي قدم خلال الفيلم أول تجاربه التمثيلية في السينما.

وعرض فيلم «باب الحديد»، للمرة الأولى في سينما «زاوية» عام 2018، في افتتاح فعاليات برنامج «يوسف شاهين.. النسخ المرممة»، الذي تضمن عرض 20 فيلمًا مرممًا للمخرج الراحل في ذكرى مرور 10 أعوام على وفاته، وتم تنظيم عروض خاصة للفيلم في عدد من الدول، حيث تم اختياره لافتتاح احتفالية السينماتك الفرنسي، وذلك بالإضافة إلى عرضه في فعاليات مهرجان «Cinema Ritrovato» الإيطالي.

أيام القاهرة السينمائية تستأنف عروضها السبت بـ «كوستا برافا»

وبخلاف برنامج «أفلام على قائمة مشاهدتي»، التي أطلقتها «زاوية» في نهاية 2021، وتتضمن إعادة اكتشاف الأفلام على الشاشة الكبيرة، تستأنف غدا، السبت، عروض النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية، بفيلم «كوستا برافا» للمخرجة اللبنانية مونيا عقل، والذي افتتح فعاليات البرنامج يوم 25 مايو الماضي، بحضور بطلته نادين لبكي التي حضرت نقاش حول الفيلم أدارته المنتجة ماريان خوري.