عرض ومناقشة فيلم «النهر» ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية.. اليوم

تواصل أيام القاهرة السينمائية، فعاليات دورتها الخامسة التي تستمر حتى 21 يونيو الجاري؛ إذ يعرض ضمن برنامجها الفيلم اللبناني «النهر»، للمخرج غسان سلهب، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم في سينما «زاوية» بوسط البلد.

ويلي عرض الفيلم جلسة نقاشية يحضرهاغسان سهلب، عبر تطبيق «زوم»، ويديرها المخرج بسام مرتضى.

يعتبر عرض فيلم «النهر» هو الأول في مصر، عد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان لوكارنو السينمائي، ومن المقرر أن يعاد عرضه مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في سينما «زاوية».

«النهر» الجزء الأخير في ثلاثية المخرج غسان سلهب

وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج غسان سلهب، حول رجل وامرأة على وشك مغادرة مطعم يقع في قلب الجبال اللبنانية، فوجئا بأزيز الطائرات المقاتلة على ارتفاع منخفض من بعيد، يبدو أن الحرب تندلع مرة أخرى، يبدأ الرجل في البحث عنها بعد أن غابت عن أنظاره.

ويعتبر فيلم «النهر» هو الجزء الأخير من ثلاثية المخرج غسان سلهب والتي بدأها بفيلم «الجبل» عام 2010، ثم «الوادي» 2014، قبل أن يقدم «النهر» في 2021.

5 أفلام لبنانية في أيام القاهرة السينمائية

وتشهد النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية عرض مجموعة كبيرة من الأفلام العربية، التي عرضت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم، ومن إجمالي 13 فيلما يجرى عرضها على مدار 26 يوما، تتواجد لبنان بنصيب الأسد من الأفلام المشاركة.

افتتح الفيلم اللبناني «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل فعاليات البرنامج السينمائي، وجاء الحضور «كامل العدد»، كما ضمت قائمة الأفلام اللبنانية كلا من «دفاتر مايا»، إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، و«البحر أمامكم» إخراج إيلي داغر، و«عا أمل تيجي» إخراج بيتر بربري، بالإضافة إلى «النهر» للمخرج غسان سلهب.