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وفاة شقيق الفنان وليد توفيق بعد صراع مع المرض

كتب:

محمود الرفاعى
09:57 ص | الجمعة 03 يونيو 2022
وليد توفيق

وليد توفيق

توفى، منذ قليل، السيد محمد فواز توتنجي، شقيق الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، بعد صراع مع المرض.

الصلاة على الجثمان عقب صلاة العصر

ومن المقرر أن يتم الصلاة على جثمانه عقب صلاة العصر، اليوم الجمعة، من مسجد طينال ببيروت.

كان الفنان وليد توفيق قد حضر للقاهرة من أجل الاحتفال بزفاف ابنة الشاعر الكبير مدحت العدل «آية» التي تزوجت منذ أيام في القاهرة.

يذكر أن شقيق وليد توفيق الكبير غسان كان قد توفى في عام 2011، إثر إصابته بجلطة في الرئة.

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