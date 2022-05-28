وليد توفيق يهنئ مدحت العدل بحفل زفاف ابنته

حضر الفنان اللبناني وليد توفيق، حفل زفاف ابنة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، الذي أقيم مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وليد توفيق بصحبة نجوم المجتمع في حفل زفاف ابنة مدحت العدل

ونشر وليد توفيق، مجموعة من صور حفل زفاف ابنة مدحت العدل، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وكتب عليه معلقًا: «ألف مبروك للصديق الشاعر والمنتج مدحت العدل بزفاف كريمته «آية» بحضور الأحبة دكتورة هالة سرحان والنجمة كارول سماحة والأصدقاء زياد حمزة واللواء سمير عبدالمنعم والنجم خالد النبوي والإعلامية لميس الحديدي، مع كل أمنياتي للعروسين بحياة يملؤها الحب وبالرفاه والبنين».

غناء وليد توفيق في حفل زفاف ابنة مدحت العدل

وقدم وليد توفيق، عددا من الأغنيات الخاصة به والتي مزجت بين الجديد والقديم، وصعدت العروس إلى المسرح ووقفت بجواره خلال غنائه، وتفاعل الحضور معه وعلى رأسهم الفنانة فيفي عبده.

وتصدر حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتداول رواد السوشيال ميديا عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات من الفرح، والذي شهد حضور كبير من نجوم ومشاهير المجتمع، بخلاف الإطلالة المميزة للعروس.