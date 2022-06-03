غلق جزئي لطريق الواحات على مدار يومين لتنفيذ كوبري مشاة أمام سوق الجملة

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ عملية غلق جزئي لطريق الواحات لمدة يومين وذلك لإنشاء كوبري مشاة أمام سوق الجملة وسط وجود الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات من أجل التعامل مع الكثافات المرورية وسرعة سحبها.

وبحسب مصادر أمنية وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

مشروع تطوير طريق الواحات

وأضافت المصادر إنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق الواحات، قامت الشركة المنفذة للأعمال بتركيب الباكيات المعدنية الخاصة بأعمال إنشاء كوبرى مشاة أمام سوق الجملة بطريق الواحات، ما يضطر الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إلى غلق طريق الواحات في الاتجاهين جزئياً، لمدة يومين تبدأ الجمعة الموافق 3/6/2022 وتنتهى السبت الموافق 4/6/2022 على أن تتم الأعمال في الفترة ما بين الساعة الـ1 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل الحركة المرورية.