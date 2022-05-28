معلومات عن محور عمر بن العاص بالجيزة.. يقلل كثافة المرور عبر 3 حارات

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بأقصى معدلات وعوامل الأمان خلال تنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين المقيمين بمحيط تلك المشروعات، موجها في الوقت ذاته جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المنفذة وتذليل أي عقبات قد تواجهها لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة.

تنفيذ عدد من المشروعات القومية

وأضاف محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن رؤية التنمية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق، باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، إلى جانب حل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.

محور عمرو بن العاص يربط محوري العروبة ومحمد أنور السادات

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ الجيزة، بمرافقة اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص، والذي يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بالمحافظة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محوري العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا) .

تخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية

وأكد اللواء أحمد راشد، أن محور عمرو بن العاص شريان مروري جديد يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، والتي تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التي تعاني من الكثافات المرورية ولم تمتد إليها يد التطوير منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كأحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية، والتي كان من بينها تطوير محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) كمحور طولى داعم لشارعي الهرم وفيصل، خاصة مع غلق شارع الهرم لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق، ولتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقاً) الذى قارب على الانتهاء.

محور عمرو بن العاص يتكون من اتجاهين

وأضاف المحافظ، أن طول محور عمرو بن العاص يبلغ 4.3 كيلومتر، ويتكون من اتجاهين بكل منهما 3 حارات مرورية، إضافة إلى طريقى خدمة موازيين للمحور، بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكل منهما، ليصبح إجمالى الحارات المرورية بالمحور 12 حارة.

سهولة التنقل وتقليل المدة الزمنية

وثمّن المحافظ التعاون القائم بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق القومية، والتي تهدف إلي ربط الحركة المرورية بالمحافظات المجاورة، ما يسهم في تيسير الحركة اليومية للمواطنين وسهولة التنقل وتقليل المدة الزمنية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيسا حييّ الطالبية والهرم، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.