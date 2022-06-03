عزاء شقيق وليد توفيق في منزل صهر الراحل عقب صلاة المغرب ببيروت

قرر الفنان وليد توفيق، إقامة عزاء شقيقه الراحل محمد فواز توتنجي، اليوم، في منزل صهر الراحل القائم في شارع عزمي بناية الأندلس ببيروت عقب صلاة المغرب.

العزاء للرجال والسيدات عقب صلاة المغرب

سيكون اليوم الثاني والثالث من العزاء للرجال والنساء من مسجد الوفاء من الساعة الخامسة حتى السابع مساء، وسيكون العزاء باقي أيام الأسبوع في منزل صهره من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا.

كان الراحل قد توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وليد توفيق كان متواجدا منذ أيام في القاهرة من أجل إحياء حفل زفاف ابنة الفنان والسيناريست مدحت العدل الذي كان يحتفل بزفاف ابنته «آية».