شروط حج القرعة 2022.. أبرزها عدم زيادة سن المتقدم عن 65 عاما

زادت معدلات البحث على المحرك العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، وتساءل المواطنون عن شروط حج القرعة 2022 الخاصة بأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1443هـ، ووفق بيان صادر من وزارة التضامن الاجتماعي، من المقرر فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، اعتبارا من 24 أبريل المقبل، وحتى الخميس 12 مايو 2022.

التضامن تعلن شروط قرعة الحج 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، شروط حج القرعة 2022، للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء الحج خلال العام الحالي 1443هــ، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد تقديم الحج، وعودة أداء مناسك الحج العام الحالي، وحددت التضامن شروط الحج 2022، التي تمثلت في:

شروط حج القرعة 2022

- يشترط أن يكون المتقدم لحج قرعة الجمعيات الأهلية 2022 مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي للجمعية.

- أن تكون الجمعية الأهلية مقيدة قبل 1 يناير 2022.

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يوقع على الجمعية الأهلية أي جزاءات نتيجة مخالفات تثبت بحقها.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

- السماح للعضو بالتسجيل في جهة واحدة فقط، إما في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة.

- يتم تسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

- إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين بمحافظات الجمهورية، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة من كل محافظة.

آخر موعد لتقديم الحج القرعة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها، أنه سيتم توفير أفضل الخدمات للمواطنين الراغبين في الحج من خلال التقديم عبر الجمعيات الأهلية، ويتم استقبال الطلبات حتى يوم 12 مايو 2022.