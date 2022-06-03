رئيس الوزراء: الصناعة تمثل المستقبل الحقيقي في السنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة في مصر، موضحًا: «لدينا يقين كامل بأن الصناعة هي المستقبل الحقيقي خلال الفترة المقبلة، لذلك بدأت الدولة تستجيب لبعض النقاط في حواراتها مع رجال الصناعة من الخارج والداخل ومجلس التصدير».

الأراضي الصناعية ستكون مرفقة

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي: «حددنا إتاحة الأراضي الصناعية ستكون مرفقة، وسيكون مبدأ تسعير الأراضي هو سعر المرافق فقط، ووضعنا الآليتين لإتاحة هذه الأراضي إما بحق الانتفاع أو البيع وتسهيلات ائتمانية، والهدف هو تشجيع القطاع الصناعي الذي يرغب في التوسع في مصانعه القادمة يحصل على الأراضي بصورة مباشرة».

مدبولي: تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي

وتابع: «جرى تشكيل لجنة مجمعة واحدة تقوم بتخصيص الأراضي بصورة فورية وتم اتخاذ قرار مفاده أن هيئة التنمية الصناعية تستصدر رخصة واحدة في حد أقصى 20 يوم عمل، بحيث يحصل المستثمر على الرخصة منها، أما الهيئة ستكون معنية بالحصول على موافقات بقية الجهات».

وأشار، إلى تفعيل مادة مهمة جدا في قانون الاستثمار وهي إعطاء الرخصة الذهبية التي تصدر من رئيس الوزراء وتجب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، لافتا إلى أن الدولة خصصت حوافز ضريبية وغير ضريبية لمشروعات بعينها.