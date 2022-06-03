البنات يتفوقن على البنين في «الإعدادية» بالقاهرة.. وإعلان النتيجة اليوم

كشفت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 التي اعتمدها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن تفوق الفتيات حيث حصد 155 طالبا وطالبة الدراجات النهائية منهم أكثر من 90 طالبة في قائمة الأوائل، كما تصدرت إدارات شبرا وروض الفرج وحلوان نسب النجاح للشهادة الإعدادية هذا العام.

ووفقا لتقرير محافظة القاهرة سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم من خلال الدخول على موقع المحافظة - خدمات التعليم الأساسي على الرابط التالي www.cairo.gov.eg بحيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به والحصول على النتيجة فور تحميلها اليوم.

نسب النجاح

وأعلنت محافظة القاهرة أن نسب النجاح بالشهادة الإعدادية بلغت 83% وهناك أكثر من38620 ألف طالب وطالبة لهم دور ثان المقرر عقده الشهر المقبل للشهادة الإعدادية، حيث تقدم لامتحانات الدور الأول 186 ألف و273 طالب وطالبة حضر منهم 180 ألف و891 طالب وطالبة ونجح 147653 طالبا.

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ومن أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022، روان مدحت فريد من إدارة المرج، وفيروز عمرو حسن من المرج، ورضوى محمود نظمي من المرج، وعمر هشام متولي من السلام، وحنين محمد عبد العزيز من المرج، وفرج المتعصم بالله فرج من شرق مدينة نصر، ولمى أحمد عبد الحكيم من شرق مدينة نصر، وعمرو عاصم عبد الحليم من المرج، والاء على عبد الله من إدارة السلام، وسلمى عماد أحمد من السلام، وفرح محمد أحمد من إدارة السلام.

ومن بين الأوائل أيضا، نورهان عاطف خميس من المرج، وفريدة خالد محمد من عين شمس، وسلمى أحمد فهمي من السلام، وسارة وليد ابراهيم من إدارة السلام، وكنزي محمد راضي من السلام، ومريم محمد مصطفى من عين شمس، وأحمد أيمن عبد العزيز، من المعادي، ومريم محمد السيد من المطرية، وجنه هشام سيد من السلام، وسيلفيا ايمن فتحي من المرج، وكريم رأفت محمد من دار السلام، وعمرو رضا ابراهيم من المطرية ومهرائيل أشرف جميل من المرج.