مدبولي: الإعلان عن حوافز ضريبية لبعض المشروعات قريبا تشجيعا للاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك قطاعات برزت تماما وأصبح لها الأولوية خلال جائحة كورونا في ظل الأزمة العالمية الحالية، مثل قطاع الصناعات الغذائية وصناعات مثل الأسمدة المرتبطة بها وقطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع الصناعات الهندسية، والصناعات التكنولوجية وعالية التكنولوجيا، مثل صناعات السيارات الكهربية والصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء، كل هذه الصناعات ستكون لها الأولوية الفترة المقبلة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، «أطلقنا منذ أيام قليلة إستراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر ومعطيين فيها حوافز كبيرة جدا للسيارات الكهربائية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر».

الدولة أعطت حوافزا كبيرة للأولويات

وأشار إلى أن الدولة أعطت حوافزا كبيرة للأولويات مثل إتاحة الأراضي وتيسيرات استخراج الرخص بأسرع وقت ممكن، «اليوم نعد مجموعة من الحوافز التي يمكن أن يكون بها حافز ضريبي للمشروعات التي ستنشأ من البداية وفي مناطق جغرافية بعينها ومحددين هنا مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالفعل ده بنسقه مع وزارة المالية وستعلن خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق اللي إحنا شايفينها مناطق تنموية الفترة المقبلة».