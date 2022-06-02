وفد غرفة القاهرة يشارك في منتدى الأعمال المصري اليوناني لبحث فرص الاستثمار

شاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوفد في منتدى الأعمال المصري اليوناني الحادي عشر، الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية على مدار يومي 1 و2 يونيو الجاري.

وترأس وفد غرفة القاهرة المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المُصدرين، الذي ألقى كلمة متخصصة خلال الجلسات الحوارية عن الأمن الغذائي باعتباره من أهم القطاعات وما قامت به مصر من دور مهم في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن لقاءنا اليوم يأتي في ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الغذائية، حيث تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.

الاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية

ودعا رجال الأعمال اليونانيين للاستثمار في مصر في كثير من القطاعات، منها زراعة الزيتون بما لهم من خبرة كبيرة في هذه الصناعة وتسويقها في ظل المناخ المناسب لها في مصر، وأيضًا الاستفادة من الفرص الاستثمارية المصرية والتشجيع الحكومي المصري للاستثمار والمستثمرين، وإصدار حزمة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تشجع على الاستثمار ودعم القيادة السياسية المصرية للمستثمرين، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات وضاعفت الجهود لتحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع، وللتغلب على التحديات التي سببتها الأزمة العالمية في قطاع الغذاء باعتباره من قضايا الأمن القومي، وأن القطاع الزراعي في مصر له أهمية كبيرة في توفير الأمن الغذائي المصري، حيث تبلغ مساحة الأراضي المنزرعة في مصر حاليا نحو 9.4 مليون فدان، ومستهدف استصلاح 2.5 مليون فدان في مشروع مستقبل مصر خلال عام 2024.

الزراعة تساهم بنحو 15% من الناتج المحلى

وأوضح أن الزراعة تساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، و18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، حيث يستهدف القطاع الزراعي في خطة 2021/2022 زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.118 مليار جنيه بمعدل نمو يزيد عن 9%، وتستهدف الدولة توجيه استثمارات إجمالية قدرها 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية.

2.406 مليار دولار قيمة صادرات الحاصلات الزراعية

ونوّه نائب رئيس غرفة القاهرة إلى أن السلع الزراعية تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكنها من النفاذ لأسواق عديدة، خاصة الموالح والبطاطس والبصل والفاكهة والخضروات، حيث حققت صادرات الحاصلات الزراعية موسم 2020/2021 نحو 4.241 مليون طن بقيمة 2.406 مليار دولار أمريكي، وتستهدف الدولة في موسم 2021/2022 زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية إلى نحو 5.25 مليون طن، وبما يسمح بزيادة متحصلات التصدير إلى ما يجاوز 3.2 مليار دولار في العام 2021/ 2022، ويأتي في مقدمة المنتجات التي تم تصديرها «الموالح والبطاطس الطازجة، والبصل الطازج والفاصولياء الجافة، والطماطم الطازجة، والبطاطا الحلوة، والرمان الطازج، والفول السوداني، والفراولة الطازجة، والتمور الطازجة ونصف الجافة»، وغيرها، ويأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول التي تم التصدير إليها في الموسم الأخير، ثم السعودية في المرتبة الثانية، وتأتى في المرتبة الثالثة الإمارات العربية، ثم هولندا، إنجلترا، سوريا، بنجلاديش، اليونان، ليبيا، الهند وغيرها من الدول.

إنتاج مصر سنويًا من الأسماك 2 مليون طن

وعن التكتلات الجغرافية ، أشار «زكي»، إلى أن الدول العربية تأتي فى المقدمة، وفي المرتبة الثانية تأتي دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي، ثم دول الاتحاد الأوروبي، ودول أسيا، وأفريقيا، والأمريكتين وأستراليا، وعن الثروة السمكية والأحياء المائية في مصر، قال إن إنتاج مصر يبلغ سنويًا من الأسماك حوالي 2 مليون طن، من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصادر الطبيعية، حيث تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا فى الاستزراع السمكي، والسادس عالميًا، وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج السمك البلطي، وتهدف المشروعات القومية للثروة السمكية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك في مصر، حيث يستهدف الوصول إلى 3 ملايين طن خلال 4 سنوات.

واستعرض المشروعات القومية ، بينها مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة، ويُقام المشروع على مساحة 26 ألف فدان، ويضم المشروع 5900 حوض استزراع سمكي لإنتاج الأسماك البحرية والقشرية، ومفرخات لإنتاج 165 مليون زريعة سمك، و550 مليون يرقة جمبري سنويًا، ومصنعًا لإنتاج العلف بطاقة إنتاجية 170 ألف طن علف سنويًا، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وتم إقامة المرحلة الأولى للمشروع على مساحة 4000 فدان تم الانتهاء منها، والمرحلة الثانية على مساحة 9000 فدان وبلغت تكلفتها 14 مليار جنيه، والطاقة الإنتاجية للمشروع 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و 2 مليار يرقة جمبرى، وإنتاج أسماك المياه العذبة بطاقة إنتاجية 2000 طن.

ونوه إلى أن المشروعات شملت مصنع تعبئة أسماك الجمبرى بمحافظة كفر الشيخ، مساحة المصنع 20 ألف متر مربع لتجهيز الأسماك والجمبرى بمختلف الأنواع، والطاقة الإنتاجية للمصنع 100 طن يوميًا وغيرها من المشروعات المنتشرة في كافة المحافظات.

وأكّد نائب رئيس غرفة القاهرة أن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر ينال اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية بشكل واضح، نظرًا لأهميته الاقتصادية من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي أو خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أو توفير مصدر للنقد الأجنبي، وأخيرًا تعزيز الأمن الغذائي، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نحو 14% من إجمالي القطاع التصديري المصري، ويسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7 ملايين عامل، ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية نحو 14 ألف منشأة.

500 مليار جنيه استثمارات القطاع الغذائي

وتطرق إلى الحديث عن استثمارات القطاع الغذائي والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية احتل العام الماضي المركز الثالث، فيما يتعلق بحجم الصادرات المصرية لتبلغ صادراته نحو 3.419 مليار دولار، وجاءت الدول العربية في المركز الأول، يليها الاتحاد الأوروبي، وتأتي الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الرابع.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي بلغت حوالي 996 مليون دولار، واحتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 يليها الاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية غير العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وباقي المجموعات الدولية.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الاول من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول، تلتها السودان، الولايات المتحدة الأمريكية، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان وغيرها من الدول.

واختتم كلمته بالحديث عن أهمية هذا المنتدى للتواصل بين مجتمع الأعمال في الدول المشاركة ونظرائهم اليونانيين لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل الخبرات والوفود، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد، خاصة في ظل تمتع مصر واليونان ببيئة زراعية خصبة ولديهما تنّوع غذائي وتجارب ناجحة في زراعة الأحياء المائية وفي الصناعات والمنتجات الغذائية، ما يعزز من فرص الشراكة في قطاعات كثيرة ومتنوعة، مشيرًا إلى أن وفد غرفة القاهرة المشارك في المنتدى يتميز بتنوع القطاعات، وهو ما يزيد من فرص زيادة التبادل التجاري والاستثماري.