«هلال»: عقد اجتماع اتحاد المستثمرين في طابا لدعم الاستثمار السياحي

قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الاتحاد عقد اجتماع أمس الأربعاء بحضور كامل أعضاء الاتحاد ورئيس لجنة السياحة بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين في قطاعي نويبع وطابا.

أهمية السياحة في محافظة جنوب سيناء

وأضاف «هلال»، لـ«الوطن»، أن الاجتماع ناقش أهمية السياحة في محافظة جنوب سيناء وبشكل خاص في مناطق طابا ونويبع وخليج العقبة مثمناً دور الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين مؤكداً أن الدولة والحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يدخران جهداً لتنشيط السياحة.

وكشف «هلال»، عن نتائج أعمال الاجتماع إذ انه أسفر عن تشكيل لجنة من الاتحاد لحصر المشاكل والعقبات التي قد تتولد من تطبيق الإجراءات والقوانين بقسوة مما قد يعرقل الاستثمار مشيراً إلى أن دور اللجنة هو الحصر والعرض على الاتحاد تمهيدا لرفعها إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

عرض مشاكل قطاع السياحة في طابا

من جانبه قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الدعوة لهذا الاجتماع بهدف عرض مشاكل قطاع السياحة في طابا ونويبع، وتقديم حلول لها، خاصة وأن منطقه خليج العقبة تعاني من مشكلات مزمنة وأن تصدير السياحة يمر عبر هذه البوابة، لذلك نبحث عن التعاون لعرض مشكلاتنا وتوصيل صوتنا للدولة في ظل الأزمات التي تعيشها منطقة نويبع – طابا.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع أن مشاكل الاستثمار في مدينتي نويبع وطابا تتلخص في الإجراءات الجديدة للحكومة تجاه الاستثمار السياحي بالمنطقة لذلك جئنا للبحث عن حلول لمشاكل الضرائب العقارية، والتأمينات، وديون الكهرباء والمياه، وبعض الالتزامات التي تُعيق عملية الاستثمار، في ظل حالة الانحسار السياحي بالمنطقة.