مستمرة لـ4 أيام.. مصري ببريطانيا يروي تفاصيل احتفالات اليوبيل البلاتيني

بحضور نحو 12 مليون شخص من مواطني المملكة المتحدة، انطلقت مساء أمس، احتفالات الشوارع باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، على العرش، كأطول مدة لملك في العالم.

وفي محيط ساحة قصر برمنجهام، احتشدت الجماهير المشاركة في الاحتفال حاملين العلم البريطاني ولافتات حب وتقدير للملكة، وبحسب رواية صهيب عمرو، أحد أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، وأحد المشاركين في حفل اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، على العرش، إذ امتلئت ساحة الاحتفالات برجال الأمن منذ ظهر أمس، لتنظيم الحشود المشاركة في الاحتفال، واصطف عشرات الآلاف من محبي العائلة الملكية على جانبي شوارع لندن التي شهدت عرضا عسكريا تم تقديمه في بداية الفعاليات.

تفاصيل حفل اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

وفي تفاصيل الحفل، روي المصري صهيب، لـ«الوطن»، أن الملكة إليزابيث خرجت إلى الجماهير المصطفة من شرفة قصر برمنجهام وبجوارها ابنها ولي العهد الأمير تشارلز وباقي أفراد العائلة المالكة الذين يتولون مهاما رسمية وأولادهم، مرتدية ملابس من اللون السماوي المائل للأزرق وتستند على عصا وألقت التحية على الجماهير التي استقبلتها بحفاوة بالغة، بحسب تعبيره.

وعلى الجانب الآخر من الحفل، تغيب الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان حضرا العرض بعيدا عن الأنظار من مبنى آخر، ولم يظهر أيضا الأمير أندرو نجل الملكة.

ملكة بريطانيا تشكر الجمهور

وفي مستهل الاحتفالات وجهت الملكة البريطانية الشكر والتحية للجماهير: «شكرا لكل من شارك في هذا التجمع الكبير للاحتفال باليوبيل البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث عامة».

احتفالات اليوبيل البلاتيني مستمرة لـ4 أيام

ومن المقرر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن تستمر الاحتفالات على مدار أربعة أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش.

يذكر أنه الملكة إليزابيث تربعت على عرش المملكة البريطانية المتحدة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير عام 1952.