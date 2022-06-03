بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.. فيديو

بابتسامة وتأنق، لوحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانية للجماهير المحتشدة خارج قصر «باكنجهام»، مع بدء المملكة المتحدة احتفالات وعروض تستمر على مدار 4 أيام بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة على العرش قبل 70 عامًا، واصطف عشرات الآلاف من محبي الأسرة الملكية وهم يلوحون بالأعلام على جانبي شوارع لندن التي شهدت عرضا عسكريا في مستهلّ فعاليات اليوبيل البلاتيني.

شكر للمشاركين في الاحتفالات

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش»، وتقدمت الملكة في مستهل الاحتفالات بالشكر لكل من شارك في الاحتفال بيوبيلها البلاتيني، وقالت إنّ النوايا الطيبة التي تلمسها تمثل حافزا لها، متمنية أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تمّ إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية.

وتعتلي الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها وهي ثالث أطول مدة جلوس على عرش دولة ذات سيادة في العالم، وأصبحت ملكة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير من عام 1952م.

سر محدودية مشاركة إليزابيث في الفعاليات

وقد تكون مشاركة الملكة نفسها في الفعاليات محدودة نوعا ما، مع تزايد علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة مؤخرا، مما تسبب في إلغاء بعض ارتباطاتها وسيقوم أعضاء بارزون في العائلة الملكية على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز البالغ من العمر 73 عاما ونجله الأكبر الأمير ويليام البالغ من العمر 39 عاما بمهام شرفية نيابة عن الملكة.