الملكة إليزابيث تنعى الشيخ خليفة بن زايد: «سيبقى في الأذهان طويلا»

أعربت الملكة إليزابيث عن حزنها جاء معرفتها لخبر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقالت في تدوينة لها عبر «تويتر»: «أحزنني سماع خبر وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي سيبقي في الأذهان طويلا من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي والتفاهم بين الأمم والأديان.

الملكة إليزابيث تعزي بوفاة رئيس دولة #الإمارات: أحزنني سماع خبر وفاة صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان، سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي ، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان pic.twitter.com/qr2dWHigI2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 13, 2022

الملكة إليزبيث: عمل كثيرا من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي

وأضافت الملكة في تدوينة لها أعاد نشرها موقع «سكاي نيوز» : «الشيخ خليفة كرس حياته لخدمة شعب الإمارات وتقوية العلاقات مع شركائها وحلفائها من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي».

ورحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد صراع مع المرض دام نحو 8 سنوات.

إنجازات عديدة شهدتها دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد، إذ كان نموذج فريد في العطاء الإنساني والعمل الخيري وكان للرياضة نصيبًا كبيرًا من اهتماماته، ويحرص على متابعتهما بشكل مستمر، وخاصة رياضة صيد الصقور التي كان يمارسها بشكل يومي وانعكس ذلك على شخصيته التي تمتاز بالهدوء حيث جرى تلقيبه باسم «القائد المحب للصقور».

حب الشيخ خليفة بن زايد لصيد الصقور

رياضة الصيد أو القنص الصقور، حظيت اهتمامًا كبيرًا من قبل الشيخ خليفة بن زايد كونها جزءا مهمًا من تراث الإمارات العريق، إذ يمثل الإماراتيون نسبة كبيرة من صقاري العالم.