مدبولي: لدينا رؤية بأن تكون مصر مركزا عالميا لإنتاج الطاقة الخضراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تركز في الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وقعت في الشهرين الماضيين 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المشروعات الكبيرة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي، أنّ هناك رؤية بأن تكون مصر مركزا إقليمي وعالميا لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء، إذ أنها من الدول القليلة التي لديها أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مدبولي: الدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات

وتابع، أنّ الدولة المصرية تضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة لدخول هذا المجال، كما أن قطاعات مثل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قمة أولويات الدولة المصرية وتتاح لشراكة رجال الأعمال والقطاع الخاص، حيث جرى اتخاذ قرار مهم جدا بالسماح بتأسيس الشركات من خلال الـvirtual arena.

إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين

وأكد، أنه يتابع مع الوزراء تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض، كما جرى إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بالرغم من أن هناك آليات موجودة وفعالة، إذ يتم حل المشكلات في أيام قليلة لتهيئة بيئة المناخ: «تجاوزنا مرحلة دقيقة، ومهدنا الأرض ببنية أساسية وتشريعية، بالإضافة إلى إجراءات الاصلاح الهيكلي لتيسير الإجراءات وإتاحة مناخ أفضل لعمكلية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص في الفترة المقبلة بقوة، ومصر تفتح أبوابها بالكامل لكل جهات الاستثمار».