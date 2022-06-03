رامي صبري يشيد بقيادات موسم جدة: «الحفل يشرف أي فنان عربي»

توجه الفنان رامي صبري، بالشكر لجمهوره في السعودية والقائمين على حفلات موسم جدة لما بذلوه من جهد لخروج حفله الغنائي في أبهى صورة.

رامي صبري: حفلات جدة تُشرف أي فنان عربي

وقال صبري عبر صفحته بموقع «إنستجرام»: «فيه ناس بنشتغل معاهم بس وفيه ناس بنشتغل معاهم ونحبهم ونعتبرهم من أهلنا.. عمو ذكي الجميل بحبه وأتفائل جدا بالشغل معاه شكرا على اهتمامك بالتفاصيل عشان حفلاتنا تطلع بشكل يشرف أي فنان عربي والتنظيم عالمي».

وأضاف: «محمد ذكي حبيبي الجدع اللي ما بيقوليش لا على أي حاجه بطلبها علشان نطلع حفلة محترمة تليق بجمهورنا في السعودية.. شكرا ألف شكر على الحفلة.. تشرفت بوجود صديقي الجميل المحترم الداعم الأساسي ليا في السعودية أستاذ عبدالله مخارش شكرا على وجودك واهتمامك».

رامي صبري يستعد لطرح أغنية «هي»

يذكر أن آخر أغنية طرحها رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما حصدت 5 ونصف مليون مشاهدة، وعقب نجاحها قام صبري بأداء مناسك العمرة، برفقة أسرته أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وكشف الفنان أنه أدى عمرة لشقيقه الراحل كريم، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشر رامي، صورة له بملابس الإحرام برفقة أسرته أثناء وجودهم في الحرم، وعلق عليها: «عُمرة لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا».

يذكر أن رامي صبري يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «هي»، خلال الأيام المقبلة.