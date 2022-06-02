رامي صبري يوجه رسالة إلى جمهوره بعد تألقه في موسم جدة: ليلة مميزة

تألق الفنان رامي صبري أمس في حفله الغنائي يالمملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم جدة، وقدم عدد كبير من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منها أغنية «خاصمت الشوارع، وكلمة، وكل ما أنساها افتكرها، ولما الراجل يتكلم».

ووجه رامي صبري رسالة شكر إلى جمهوره في المملكة العربية السعودية، إذ نشر العديد من صور الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق عليها: «جمهوري العظيم في جدة غنيت أمس في ليلة مميزة جدا جدا معكم، شكرًا على كل حاجة حلوة بحبكم وقريبا نتقابل».

رامي صبري يوجه رسالة إلى جمهوره

كما أشار إلى أنه قدم لجمهوره في جدة أمس أغنية جديدة بعنوان «جدة يا جدة»: «جدة يا جدة يا جدة والله بحبك والله يا جدة مهما بلف وروح ولا أجي والله بجيلك بردو يا جدة، أغنية جديدة عملتها لجمهوري أمس وكل مرة هغنيها على المسرح، شكرا».

آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن أغنية «مع نفسي» التي طرحها «صبري» في فبراير الماضي آخر أعماله الغنائية، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما حصدت 5 ونصف مليون مشاهدة.

كما ظهر «صبري» الأيام الماضية وهو يؤدي مناسك العمرة، برفقة أسرته أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وكشف الفنان أنه أدى عمرة لشقيقه الراحل كريم، وذلك من خلال حسابه بموقع الصور والفيدوهات الشهير «إنستجرام».

حيث نشر رامي، صورة له بملابس الإحرام برفقة أسرته أثناء وجودهم في الحرم، وعلق عليها قائلًا: «عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا».