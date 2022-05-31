رامي صبري يؤدي مناسك العمرة لشقيقه الراحل كريم «صور»

أدى الفنان رامي صبري وأسرته، مناسك العمرة لشقيقه الراحل كريم صبري، الذي رحل عن دنيانا العام الماضي.

ونشر رامي صبري، صورة له برفقة أسرته في الحرم، وعلق عليها: «عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا».

رامي صبري يحصد جائزة أفضل مطرب لعام 2021

وحصد رامي صبري منذ أيام، جائزة أفضل مطرب عن عام 2021 من مهرجان ميدل إيست للغناء «ميما» عن أغنياته الناجحة طيلة الفترة الماضية.

وكشف صبري، عن بوستر أحدث أغنياته التي يطلقها على طريقة السينجل باسم «هي»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ومن المقرر أن يطلق رامي صبري، الأغنية الجديدة مطلع شهر يونيو المُقبل، وتحمل طابعا صيفيا على غرار الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور له خلال الفترة الماضية.

رامي صبري يحيي حفلا بالسعودية غدا

ومن المقرر أن يحيي رامي صبري حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة، غدا، ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى من طرحها.

ويشهد الحفل عددًا كبيرًا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها «كلمة» و«حياتى مش تمام» و«بقابل ناس» و«خطيرة» و«شطبنا» وغيرها التى يحبها جمهوره.

يذكر أن آخر أغنيات رامي صبري التي طرحها مؤخرا، هي «مع نفسي» التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، وحققت نجاحا كبيرا، وطرح العام الماضي ما يقرب من 6 أغنيات.