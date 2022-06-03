ضبط 50 طن دقيق مدعم وتحرير 1273 محضر تمويني وغلق مستودعي أنابيب بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع.

1273 مخالفة تموينية متنوعة

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية اليوم، أن مديرية التموين والتجارة بالمحافظة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، تمكنت من ضبط 1273 مخالفة تموينية متنوعة في مجال مراقبة الأسواق وتمشيط المحال العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينيين ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز.

تداول 41 طن قمح خارج المنظومة القانونية

وأشار المحافظ أنه تم خلال الشهر الماضي، ضبط حوالي 41 طن قمح يتم تداوله وتجميعه وتخزينه بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، حيث تم ضبطهم داخل مخازن لتجميع الأقماح بمنطقة الزيدية بمركز أوسيم (7.6 طن)، ومركز تجميع بمنطقة الجزيرة الشقراء بمركز الصف (6.3 طن)، ومركز تجميع غير معتمد بمدينة العياط (13.4 طن)، وداخل سيارة نقل محملة بالأقماح بمركز العياط (2.5 طن)، وسيارة أخرى بمركز أوسيم (6 طن)، ومركز لتجميع الأقماح المحلية بالمخالفة في قرية بهبيت بالعياط وبحوزته (5 طن) قمح محلي، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 9.5 طن دقيق بلدي مدعم

وأضاف «راشد»، أن الجهود التموينية قد تمكنت من ضبط 9.5 طن دقيق بلدي مدعم، وذلك خلال عدد من الحملات، وأسفرت عن ضبط سيارة نقل بحوزتها 105 جوال دقيق بأوسيم، و80 جوالا بأحد المناخل غير المرخصة بقرية برطس بمركز أوسيم، و250 كجم دقيق محمل بتروسيكل بعزبة الجمل أمام مزلقان بشتيل بأوسيم، و27 جوال دقيق داخل منزل به مخزن تجميع بقرية شنباري بأوسيم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

20 طن أرز للتعبئة بغرض التربح

وقال محافظ الجيزة إنه تم ضبط 20 طن أرز داخل مؤسسة للتعبئة بغرض التربح وبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بقرية غمازة الكبرى بمركز الصف.

غلق مستودعي بوتاجاز في الواصلين وطموه

ومن جانبه، أشار طلعت حسن، مدير مديرية التموين، أنه تم ضبط نصف طن سكر محمل داخل تروسيكل بأوسيم، و68 طن ملح طعام معبأ داخل مركز توزيع غيرمرخص، بينهم طن منتهي الصلاحية، وذلك بعزبة الخلايفة بحي الوراق، بالإضافة إلى ضبط 720 لتر زيت طعام مجهول المصدر غير مدون عليه أي بيانات بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح، إلى جانب ضبط وغلق 2 مستودع بوتاجاز بقريتي الواصلين وطموه بأطفيح، للتصرف في 887 أسطوانة بوتاجاز منزلي وبيعها بالسوق السوداء.