موعد إجازة عيد الأضحى 2022 و5 أيام إجازة رسمية حتى نهاية العام الجاري

حجز الفنادق والشاليهات لقضاء الإجازة بصحبة الأسرة، يدفع الكثير من المواطنين للبحث والاستعلام عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 عبر المحرك العالمي «جوجل»، والتي تتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي.

وبحسب البحوث الفلكية تستعرض «الوطن»، موعد إجازة عيد الأضحى 2022 استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022

وفقا للحسابات الفلكية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك، تبدأ الجمعة 8 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو 2022، وذلك بحسب الحسابات الفلكية التي أشارت إلى أن يوم 8 يوليو سيكون الوقفة ويكون يوم عيد الأضحى فلكيًا يوم السبت 9 يوليو.

إجازات رسمية خلال العام الجاري 2022

ويتبقى من إجازات هذا العام، إجازة بنهاية يونيو الجاري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو، وجرت العادة أن يتم ترحيلها لتصبح الإجازة يوم الخميس.

- يحق للعاملين الحصول على إجازة السبت 23 يوليو 2022 إجازة عيد ثورة 23 يوليو.

- إجازة يوم السبت 30 يوليو 2022 عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

وتكفل الدولة للمواطنين الحصول على إجازة يوم الخميس 6 أكتوبر حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة والمعروف إعلاميا بحرب أكتوبر.

- ويحصل المواطنون كذلك على إجازة يوم 8 أكتوبر، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه في وقت سابق بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة من خلال المنافذ والشوادر المختلفة التي توفرها الدولة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.