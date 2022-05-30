هنادي مهنا: سأظهر بشكل مختلف وللمرة الأولى في فيلم «ليلة العيد»

تنتظر الفنانة هنادي مهنا عرض فيلمها الجديد، والذي تشارك فيه بجانب كوكبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة يسرا، وكشفت عن تفاصيل مشاركتها في العمل.

وقالت الفنانة هنادى مهنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد «ليلة العيد» مع المخرج الكبير سامح عبد العزيز، وأنها سعيدة للمشاركة معه في هذا العمل، لأنه قدم هذا الشكل من قبل وحقق نجاحا جماهيريا كبير.

هنادي مهنا في فيلم «ليلة العيد»

وعن الدور الذي تجسده هنادي في الفيلم، قالت إنها تقدم شخصية شعبية مختلفة عنها تماما، وتقدمها للمرة الأولى بشكلها، وكل التفاصيل الخاصة بها حتى طريقة كلامها، ولذلك فهي متحمسة لعرضه في السينمات.

وعبرت عن سعادتها بالمجموعة الكبيرة التي تشارك معهم فى هذا العمل ومنهم الفنانة يسرا التي سبق وشاركت معها، قائلة: «بحبها جدا وبحب الشغل معاها وشرف كبير ليا أن أكون معاها في عمل فني».

تفاصيل فيلم «ليلة العيد»

فيلم «ليلة العيد» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب وعدد أخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت قد شاركت الفنانة هنادى مهنا في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «مكتوب عليا»، والذي شاركت فيه بجانب أكرم حسني وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج خالد الحلفاوي.