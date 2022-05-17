طوارئ في المدن الجديدة للانتهاء من تنفيذ المشروعات قبل 30 يونيو

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع سير العمل في عددٍ من المشروعات السكنية والخدمية والمرافق والطرق والمشروعات القومية والتنموية، أمس، مع عدد من مسؤولي أجهزة المدن الجديدة.

وأوضحت أنّ ذلك يأتي في ضوء دفع عجلة الإنتاج بالمشروعات الجاري تنفيذها، والانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقاً للجداول الزمنية المحددة سلفا وبالجودة المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإتاحة حياة كريمة، وجودة حياة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، ولتحفيز المواطنين على الحياه في المدن الجديدة.

أمين غنيم: تنفيذ 222 عمارة تضم 5328 وحدة سكنية

من جهته، أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و 120 م٢، كمحور إسكان جديد، ضمن خُطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، بالإضافة إلى جميع الخدمات، بموقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حيث اختير موقع مميز للمشروع يطل على محور محمد نجيب، وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحي جاردينيا ومحور الجزيرة بالتجمع الثالث مباشرة على محور محمد نجيب، مؤكدا أنّ المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفّذ ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يأتي ذلك فيما أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أستمرار العمل بصيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر من طريق وصلة دهشور الشمالية حتى شركة توزيع الكهرباء، بجانب متابعة التشغيل التجريبي للطريق الواصل بين محوري 26 يوليو وطريق جمال عبد الناصر بمنطقة النوادي، لتذليل معوقات العمل بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها، مؤكداً أن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في المدينة يصل عددها لـ 25 ألف وحدة سكنية، تقام ضمن محور المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل بإجمالي 1043 عمارة سكنية.

وأعلن النجار، أن نسبة تنفيذ الوحدات تصل لـ65% بقيمة استثمارية تبلغ 4 مليارات جنيه تقريبا، حيث يتم تنفيذ المشروعات كاملة التشطيبات والمرافق، موضحا أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع الإسكان البديل والذي يضم 4440 وحدة سكنية، بنسب إنجاز تجاوزت ال 75%، وبقيمة إستثمارية تعدت 2 مليار جنيها.

من جانبه، واصل المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مباشرة تنفيذ الأعمال الجارية بموقع مشروع 52 عمارة إسكان اجتماعي ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الإجتماعي شرق حي الأندلس بالحي 16، نموذج غرفتين وصالة كاملة المرافق، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع، تمهيداً لتسليم الوحدات فور الانتهاء منها.

عمران: تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي 12 بإجمالي 21 عمارة مع تأكيد تنفيذ الأعمال بجودة عالية

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن عمارات الإسكان الإجتماعي بالحى 33، تشهداالآن إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية لربطها بالطرق الرئيسية والفرعية، بجانب تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي 12 بإجمالي 21 عمارة مع التأكيد على تنفيذ الأعمال بجودة عالية تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

فيما كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إستمرار العمل بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وتنفيذ بعض الطرق المستحدثة بالحي الرابع ( إبني بيتك - إسكان قومي - إسكان اجتماعي) بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيها، استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق الرئيسية والطرق داخل الأحياء بالمدينة لتحقيق السيولة المرورية، موضحاً أنه يتم توسعة الطرق الرئيسية، وهذا بخلاف زيادة ساحات الإنتظار بجميع الطرق والمحاور.

عبدالرءوف الغيطي: استمرار العمل في تنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار العمل بتنفيذ مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام على مساحة 67 فدانا، موضحًا أن الأعمال الجارية حالياً بالمشروع هي الأعمال المدنية للخط الرئيسي للمحرقة وغرفة المولدات، وأعمال شبكة الغاز والآبار والتغطية بالرمال لكامل المسطح، وأعمال العزل والتغطية وتجهيز المواسير للشبكة، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على غلق المقلب نهائيا؛ لتوفير جو صحي لسكان المدينة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وجذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.