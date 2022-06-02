الجامعات: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل عيد الأضحى المبارك

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام أعمال امتحانات التيرم الثاني بالكليات التي انطلقت الأسبوع الماضي، مشيرين إلى الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تنتهي الامتحانات قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات منتظمة بالكليات التي انطلقت بها مع التشديد على إجراءات كورونا، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري ستنتهي قبل عيد الأضحى المبارك 2022، منوها إلى أن هناك التزام كامل من قبل الجامعات بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى عدم رصد أي مشاكل بشان امتحانات الترم الثاني في الكليات.

امتحانات الترم الثاني

ومن جانيه أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحانات منتظمة بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات ستنتهي قبل عيد الأضحى المبارك، مؤكدا الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.