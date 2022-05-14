معلومات عن فيلم عمهم لمحمد إمام قبل طرحه في عيد الأضحي

تستعد دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة لبدء استقبال أفلام موسم عيد الأضحي والتي أصبحت ظاهرة بشكل كبير، إذ أعلن عدد كبير من الفنانين عن خوضهم سباق موسم أفلام عيد الأضحى، وكان آخرهم الفنان محمد عادل إمام الذي أعلن عن مشاركة فيلم «عمهم» ضمن السباق.

وقبل عرض فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام في السينمات، نستعرض لكم أبرز المعلومات الخاصة به، إذ يعود محمد إمام بفيلمه الجديد بعد غياب عن السينما دام لمدة عامين، إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم «لص بغداد»، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن، وحقق وقت عرضه في عام 2020، أعلى نسبة إيرادات في السينما.

تفاصيل فيلم عمهم

يعد فيلم عمهم واحدًا من الأفلام التي تكلفت ميزانية إنتاجية ضخمة، وكشف منتج العمل، أحمد السبكي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أن العمل تكلف ميزانية ضخمة للغاية وسيكون واحدًا من أهم أفلام الشركة.

كما يظهر الفنان محمد عادل أمام ضمن أحداث فيلم عمهم، بشكل مختلف تمامًا عن الأعمال التي قدمها من قبل، إذ ظهر في عدد من الصور الخاصة بكواليس العمل بشعر أصفر، وكذلك الفنان محمد سلام الذي كشف عن صورة من داخل كواليس العمل وهو أصلع الرأس.

أبطال فيلم عمهم

فيلم عمهم يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد عادل إمام وأحمد الفيشاوي ومحمود حميدة ومحمد سلام وسيد رجب وهنا الزاهد وميرنا نور الدين ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.