وزير الاتصالات يبحث مع سفير ليتوانيا التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على أوجه التعاون المقترحة في ضوء تميز ليتوانيا على الصعيدين الأوروبي والعالمي في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني، والإنترنت فائق السرعة، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات.

التحول الرقمي ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال

وأكد «طلعت» أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ العديد من المبادرات في إطار استراتيجية «مصر الرقمية» التي ترتكز على عدة محاور تشمل التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، معربا عن حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية عقد لقاءات افتراضية عبر الإنترنت بين الخبراء في مصر وليتوانيا لطرح الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على مجالات التعاون الذي يصب في مصلحة البلدين.

كما دعا «طلعت» إلى تنظيم زيارة لشركات القطاع الخاص في ليتوانيا إلى مصر من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتعرف على فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التعاون في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات رقمنة الخدمات الحكومية في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وبناء مصر الرقمية، وكذلك التعاون في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، خاصة أن ليتوانيا تعد ضمن أفضل 10 دول في المؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، أعرب سفير ليتوانيا بالقاهرة عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المدن الذكية والتوقيع الإلكتروني والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية من خلال الجامعات التكنولوجية المتخصصة.

زيارة ليتوانيا للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي

وفى نهاية اللقاء، سلّم السفير دعوة للدكتور عمرو طلعت، مقدمة من وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا لزيارة ليتوانيا، للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجي في ليتوانيا، والاستخدامات ذات الصلة، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.