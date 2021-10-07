مطار شرم الشيخ يستقبل 9 رحلات من ليتوانيا في أكتوبر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قبل قليل، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل مساء اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية للموسم الشتوي، تتبع شركة (Aviation Express)، قادمة من ليتوانيا، وعلى متنها 100 راكب، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستقبل المطار نحو 9 رحلات قادمة من نفس الوجههة، حتى نهاية الشهر الجاري.

استقبال ركاب أولى الرحلات القادمة من ليتوانيا بالورود

وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه جرى استقبال السياح بالورود، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور زيارتها

وقال إنه من المقرر أن تبدأ الرحلات البريطانيه السبت المقبل، موضحاً أنه سوف يتم تسيير أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، متوقعاً أن ترتفع نسبة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ من المملكة المتحدة، قبيل احتفالات «الكريسماس»، وأكد أنه جرى رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظورة على البريطانيين زيارتها، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الرحلات البريطانية إلى المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن السوق الإنجليزي هو أحد أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر، موضحاً أن عودة السياحة البريطانية لمصر هامة، إذ أن السوق البريطاني يُعتبر من أفضل وأكبر الأسواق السياحية بالنسبة إلى شرم الشيخ.

وتوقع المحافظ أن عام 2021 سوف يشهد زيادة في الحركة السياحية، خاصة بعدما عادت السياحة الألمانية مرة أخرى إلي شرم الشيخ، عقب رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن روسيا رفعت الحظر عن رحلاتها إلى شرم الشيخ منذ أغسطس الماضي، كما زادت أوكرانيا من رحلاتها إلى مصر، وستبدأ بريطانيا وإيطاليا تسيير رحلاتهما إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

استقبال 4 رحلات منذ أول أكتوبر

وقال إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 4 رحلات سياحية قادمة منذ الأول من الشهر الجاري، مضيفاً ان انطلاق رحلات الطيران الألمانية المباشرة إلى شرم الشيخ، يؤكد على أن شرم الشيخ استعادت عافيتها مرة أخري، مؤكداً أنه من المتوقع زيادة عدد الرحلات خلال شهر نوفمبر.