كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في خطوات بسيطة من المنزل

يحتاج قائدي السيارات في مختلف الأوقات، لمعرفة المخالفات المرورية التي قد يتم توقيعها عليهم من جانب الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، لذا تستعرض «الوطن» كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 في خطوات بسيطة من خلال موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وتخصص النيابة العامة موقعاً إلكترونياً لخدمات المرور، ويمكن من خلاله قيام المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بـ الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، والذي يمكنهم الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

في خطوات بسيطة.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

ومن أجل التعرف على مخالفات المرور 2022، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة على موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور وهي كالتالي:

1- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لخدمات المرور.

2- اختيار خدمة «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

3- بعدها ستفتح نافذة جديدة بها الاختيار ما بين مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4- يجب اختيار في هذه الخطوة «مخالفات رخص المركبات» والضغط عليها.

5- ستظهر نافذة أخرى جديدة خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

6- كتابة كافة البيانات المطلوبة، ومن أبزرها تحديد أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم إدخال أرقام الرخصة، ثم في النهاية الضغط على «إجمالي المخالفات».

7- ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

خدمات المرور التي يقدمها موقع النيابة العامة

ويقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات المرورية التي يمكن لكافة المواطنين الاستفادة منها وهي كالتالي:

1- الاستعلام عن مخالفات المرور، سواء مخالفات رخص القيادة أو مخالفات رخص المركبات.

2- التصالح الفوري فيما يتعلق برخص المركبات أو القيادة.

3- خدمة تقديم التظلم من قيمة المخالفات المرورية.

4- خدمه متابعة حالة الطلبات التي تم تقديمها سابقاً.

5- خدمة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان أو كروت ميزة الحكومية.

6- خدمة التصالح الفوري.