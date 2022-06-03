الهجرة تعلن ثمار مشاركة وفود أفريقيا في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

في أعقاب ختام مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء المعنيين، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن حضور رجال الأعمال الأفارقة ورواد الأعمال أثرى جلسات المؤتمر.

مشاركة مميزة لرواد أعمال أفارقة

وشهدت النسخة الأخيرة من المؤتمر مشاركة مميزة لرواد أعمال أفارقة في مجالات الصناعة والتجارة من القارة السمراء من دول نيجيريا وبنين وأثيوبيا ورواندا وتونس وموريشيوس وساحل العاج وكينيا ومالي وزامبيا، حيث شاركوا في جلسات حوارية بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال أعمال وصناعة مصريين لمناقشة التعاون بين مصر وأفريقيا، خلال «جلسة رواد الأعمال الأفارقة والمصريين»، وجلسة «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا»، وكذلك جلسة «الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا».

اتفاقات اقتصادية هامة بن رجال أعمال مصريين وأفارقة

ونتج عن هذه الجلسات عدد من الاتفاقات الهامة جاءت كالتالي:

- الاتفاق بين أحد رجال الأعمال من تنزانيا مع كل من الدكتور شريف الجبلي على تصدير الأسمدة لتنزانيا وسيقوم الدكتور الجبلي بزيارة تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل.

- الاتفاق مع المهندس أحمد السويدي على بدء مشروع جديد في زنزبار خلال زيارة يوم الأربعاء المقبل.

- بدء التعاون بين مؤسسة العربي والمصري صاحب شركة vava في نيجيريا مايكل تواضروس.

- التباحث بين شركة فاركو للصناعات الدوائية وشركة DMG MORI لتوريد ماكينات لمصانع الشركة.

- دعوة مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة لوزيرة الهجرة لإلقاء كلمة أمام المفوضية في أديس أبابا لعرض التجربة الناجحة لوزارة الهجرة في جذب المصريين لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية وما تقوم به مؤتمرات مصر تستطيع في هذا المجال.

وكان المشاركون من القارة الأفريقية قد حرصوا على تكريم السفير نبيلة مكرم بمنحها درعًا في ختام المؤتمر تقديرًا وامتنانًا لما لاقوه من ترحيب وإفادة خلال جلسات المؤتمر.