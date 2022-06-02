«الهجرة» تهنئ الدكتورة «آن علي» لتوليها منصب وزيرة الشباب في أستراليا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التهنئة للدكتورة آن علي، إحدى أبرز نابغات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، لتوليها منصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة بالحكومة الأسترالية، معربة عن فخرها بهذه الخطوة المهمة، والتي سجلت اسم الدكتورة آن علي محمود سروجي، كونها أول وزيرة عربية ومسلمة في تاريخ الحكومات الاتحادية الأسترالية في التاريخ.

آن علي نموذج مشرف للمرأة المصرية

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ شعار «مصر تستطيع» بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه نوابغ مصر حول العالم، معربة عن احتفائها بإنجازات الدكتورة آن علي كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج.

مصر تستطيع بالتاء المربوطة

وأضافت مكرم: «فخورون بقصة نجاح الدكتورة آن، لأنّها نموذجا مصريا مشرفا في الخارج، وتُكن كل الحب والانتماء إلى وطنها، حيث شاركت في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وهو ما يعد نتيجة مهمة لتسليط الضوء على المصريين البارزين بالخارج».

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إنّ اختيار الدكتورة آن علي، يعد تتويجا لنجاحات المرأة المصرية، ويأتي ثمرة لجهودها في دعم العلاقات المصرية الأسترالية، ودورها البارز في إطلاق جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، ضمن نتائج مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مضيفة أنّها التقت آن في أستراليا، حين كانت نائبة بمجلس النواب الأسترالي، إضافة لاعتبارها واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا، وشخصية العام الأسترالية، وهو ما يجعلها تستحق المنصب عن جدارة.

ويتركز نشاط وزيرة الشباب الأسترالية، في دعم الشباب، كونها أستاذة جامعية وأكاديمية وممارسة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الأصولية، حيث نشرت أكثر من 50 مقالة عن الإرهاب والقضايا التي لها صلة به، كما كتبت وحررت 5 كتب في مجالات مختلفة.

أشخاص ضد عنف التطرف

وبدورها، أوضحت وزيرة الهجرة أنّ الدكتورة آن علي، أسست أول منظمة غير حكومية في أستراليا لمكافحة عنف التطرف تسمى «أشخاص ضد عنف التطرف» People Against Violent Extremism (PAVE، وقادت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد العنف والتطرف، حيث أقامت مجموعة من الندوات لتسخير مهارات الشباب ومواهبهم لمعالجة القضايا في مجتمعاتهم، لتتوج رحلتها بأن تكون أول امرأة من أصل عربي ومسلمة، تتبوأ منصبا رفيعا في تاريخ أستراليا، موضحة أنّها من أصول مصرية ومن مواليد الإسكندرية في 29 مارس 1967.

نشاط آن علي في العمل السياسي

وانخرطت آن في العمل السياسي، كعضو في حزب العمال الأسترالي، وفي غضون سنوات قليلة أثبتت جدارة وحنكة سياسية، وأصبحت عضوا في مجلس النواب عام 2016 عن حزب «العمال» الذي فاز مؤخرا في الانتخابات الأخيرة ويشكل الحكومة، التي تم اختيارها فيها وزيرة للشباب، حيث تخرجت آن من جامعة إيديث كوان، كما درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وانطلقت لتسطر نجاحاتها، حيث أدت اليمين الدستورية في 1 يونيو 2022.