محافظ أسيوط: انطلاق حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 12 يونيو

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسيوط، في الفترة من 12 وحتى 23 يونيو الجاري، تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة لتقديم الخدمات الطبية المجانية لكافة المناطق وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة.

تنفيذ الحملة على مرحلتين

وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، لا سيما المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة والمناطق ذات النسب العالية في المواليد، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق في الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2022، والمرحلة الثانية في الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2022، لتكثيف الجهود وضمان المتابعة الجيدة على المستوى المحلي والمركزي بمشاركة المستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالقرى المحرومة، موجها مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لتنفيذ الحملة، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل عمل الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا

وأشار الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم إعداد خطة تنفيذية للحملة متضمنة الأنشطة والإشراف والجهات المشاركة، مؤكدا أنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائي النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الحملة ونشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات.

توقيع الكشف الطبي وتوفير الأدوية

ونوه محافظ أسيوط أنه سيتم خلال الحملة توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية على مرحلتين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي للجمهور المتردد على الحملة.