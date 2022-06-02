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محمود مسلم

«القومي للمرأة» يطلق حملة للتوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة

كتب:

ولاء نعمة الله
04:19 م | الخميس 02 يونيو 2022
مايا مرسي

مايا مرسي

يطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة سيف في مصر خلال شهر يونيو الجاري مجموعة من فيديوهات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تتضمن الفيديوهات مجموعة من الرسائل حول كيفية القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، والتي يأتي من بينها الابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي، كذلك حصر النساء والفتيات في أدوار معينة في الحياة العملية والاجتماعية والذي يعد نوع غير مباشر من العنف، بالإضافة إلى التوعية بدور الآباء والأمهات في التصدي للعنف بكل أشكاله ودعم بناتهم في حالة تعرضهم للعنف.

تأتى هذه الفيديوهات في إطار برنامج "مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات" المُنفذ بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبدعم من سفارة مملكة هولندا في مصر.

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