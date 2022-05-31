تحرير 27 محضرا وغلق مخبزين خلال حملة تموينية مكبرة في مراكز قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق في نطاق مراكز فرشوط ونجع حمادي وقنا ونقادة، بهدف ضبط الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 27 قضية تموينية متنوعة.

تحرير 27 قضية تموينية متنوعة

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 27 قضية تموينية متنوعة، منها تحرير محضر ضد تاجر دقيق، بمركز نجع حمادي، ضبط في حيازته 2 طن قمح محلي للبيع دون ترخيص، وتحرير محضر ضد عدد 2 "مخبز بلدي"، بمركزي قنا وفرشوط، جراء محاولتهما إثبات مبيعات خبز وهمية بقصد التربح من فارق تكلفة دعم إنتاج الرغيف دون إنتاج فعلي، بإجمالي 7785 رغيف، وإجمالي التربح من التكلفة 10765 جنيه، وجرى غلق المخبزين.

13 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار

شملت المخالفات التموينية ايضا، تحرير عدد 13 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر تصرف في دقيق الخبز، وعدد 2 محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وعدد 1 محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 1 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدد 1 محضر بيع سلع بازيد من السعر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات القياسية.