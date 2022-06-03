عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: «مبشغلش بالي بتصريحات السوشيال ميديا»

قال الفنان والملحن عزيز الشافعي، إنه لا يشغل باله وتفكيره مطلقا فيما يقال عنه أو عن الحالة الموسيقية في الوقت الحالي، وذلك بعد أن خرج الفنان والملحن عمرو مصطفى وهاجم عددًا من الموسيقيين في برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان.

عزيز الشافعي أفضل ملحن من مهرجان ميدل إيست

وقال عزيز الشافعي لـ«الوطن»: «مبشغلش بالي بما يكتب ويقال عبر السوشيال ميديا، أنا بشتغل وبعمل على شغلي فقط».

وأضاف: «الحمدلله نجاحاتي في عام 2021 كانت جيدة، وبداية عام 2022 كانت جيدة أيضًا بنجاح أغنيتي مع نانسي عجرم الجديدة يا ساتر التي كانت تتر مسلسل يوتيرن».

يذكر ان الفنان عزيز الشافعي حاز مؤخرًا على جائزة أفضل ملحن لعام 2021 من مهرجان ميدل ايست، حيث قدم عشرات الأغنيات الناجحة لعدد من النجوم أمثال عمرو دياب وسعد لمجرد وكارمن سليمان.

عزيز الشافعي قدم لحن أغنية يا ساتر مع نانسي عجرم

يذكر أن مشكلة عمرو مصطفى وعزيز الشافعي، هي مشكلة من طرف واحد، حيث أن الفنان عمرو مصطفى هاجم وقطع علاقته بالفنان عمرو دياب، بعد أن تعاون الأخير مع عزيز الشافعي فى اغنية يا بلادنا يا حلوة والتى رأى فيها مصطفى أنه كان أولى له أن يقدمها لعمرو دياب من عزيز الشافعي، واستمرت المقاطعة بين دياب ومصطفى حتى الآن، وأصبح عزيز الشافعي واحدًا من أهم المتعاونين مع عمرو دياب في أعماله الجديدة وقدم له عشرات الأغنيات الجديدة.