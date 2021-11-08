عزيز الشافعي يدخل على خط الأزمة بين حماقي والزمالك بسبب "قصاد الخمسة"

أثار الفنان محمد حماقي الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو له خلال إحيائه حفل زفاف وتقديمه أغنيته «زيها مين»، واستبداله جملة «قصاد الغمزة إحنا تلامذة» بـ «قصاد الخمسة إحنا تلامذة» في إشارة منه إلى نتيجة مباراة القمة التي أقيمت بين ديربي الكر ة المصرية الأهلي والزمالك الجمعة الماضية والتي فاز بها الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

اوصاد الخمسة احنا تلامذة حماقي غير (اوصاد الغمزة ) خلاها اوصاد ال خمسة????????‍???? pic.twitter.com/kSdMUmICLy — emii (@emii_emmz) November 7, 2021

حماقي يثير غضب جمهور الزمالك

وأثارت تلك الجملة غضب العديد من جماهير نادي الزمالك التي اعتبروها إهانة لهم، ولكن الشاعر والملحن عزيز الشافعي خرج عن صمته وأوضح للجمهور أن الفنان حماقي لا يقصد أبدًا الإهانة أو مضايقة أي حد، ولكنه كان يقصد من تلك الجملة إغاظته هو وأخيه طارق لأنهم ينتمون إلى نادي الزمالك.

عزيز الشافعي يرد على تعليقات الهجوم على حماقي

ونشر عزيز الشافعي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لحماقي أثناء غنائه «الفانلة البيضة بخطين حمر» لجماهير الزمالك بعد فوزهم في إحدى المباريات، وذلك خلال إحيائه إحدى حفلاته، وعلق الشافعي على الفيديو قائلًا: «حماقي من أكتر الناس المحترمة واللطيفة جدا ومبيحبش أبدا يزعل، وفالفيديو ده بيغني للزمالك رغم أنه أهلاوي وعملها كذا مره بعد كل بطوله أو مناسبة».

عزيز الشافعي: ياريت الناس تتقبل الأمور ببساطة

واستكمل حديثه: «بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة زيها مين في فرح وهو كان مقصود بيه العبد لله و طارق أخو حماقي عشان طبعا إحنا الاتنين زملكاوية وكان بينا رهان، ياريت الناس تتقبل الأمور دي ببساطة».

واختتم كلامه: «أنا مقدر لو ناس زعلانه بس الحقيقة ودي شهادة حق، هو من أكتر الناس المحترمة ومش مقصود منه أبدا أي إساءة، بالعكس خالص».