هاني شاكر يسجل أغنية جديدة مع عزيز الشافعي: «هتكون مفاجأة»

يستعد الفنان هاني شاكر لتسجيل أغنية جديدة مع الفنان عزيز الشافعي لطرحها خلال فصل الصيف، وتكون باكورة أغنياته لعام 2022.

هاني شاكر يستعد لمجموعة أغنيات صيفية

وأوضح شاكر لـ«الوطن»، أنه لن يفصح عن اسم الأغنية خلال الفترة الحالية؛ لكي تكون مفاجأة وقت طرحها عبر قناته على اليوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما قد منح جائزة الإبداع الفني للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وذلك في حفل افتتاح المهرجان أمس الجمعة، وسط تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بخلاف تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وأحيا هاني شاكر مؤخرا، حفلا غنائيا في محافظة قنا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وقدم باقة متنوعة من أعماله الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها كما رفعوا علم مصر.

هاني شاكر يؤدي 30 أغنية خلال حفل بقنا

وأدى شاكر، خلال الحفل، ما يقرب من 30 أغنية؛ منها: «ولا بيك ولا بيا، لو روحت بعيد، مع قلبك، لو سمحتوا، دعوة فرح، المفروض، وعد مني، يا ريتني، يا ريتك معايا، نسيانك صعب أكيد، ادينى قلبي تاني، كده بردوا يا قمر، متهدديش، سألتك، لسة بتسألي، أصاحب مين، على الضحكاية»، إلى جانب أغاني «ليه يا قلبى ليه» لـ فايزة أحمد، و«قارئة الفنجان» و«احلف بسماها» من أعمال العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

يذكر أن هاني شاكر طرح العام الماضي، أغنية لو سمحتوا، التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عبر قناته والمنصات السمعية والإلكترونية.