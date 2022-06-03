فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك يومي السبت والأحد، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

قطع التيار الكهربائي في الغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة، تشمل منطقة بنك القاهرة والأولدفيك وعمارات الصفوة، وذلك غدا السبت.

مناطق فصل التيار عن الغردقة

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غدٍ الأحد، عن مناطق أخرى تشمل منطقة الوزيري والشيف والمدرسة اليابانية ومدرسة ليدر بتقسيم النور، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.