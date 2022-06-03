«البحث العلمي»: اختيار «الألفي وسلام» ضمن اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية

أصدر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، قراراً باختيار كل من: الدكتور محمد الألفي، أستاذ الهيدروجيولوجيا ونظم المعلومات والاستشعار عن بعد، كلية العلوم جامعة المنصورة، والدكتور هشام سلام، الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة، أعضاء باللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

عبد الباسط يقدم التهنئة للألفي وسلام

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، تقدم بخالص التهاني القلبية لهما، موضحا أن ذلك يأتي تتويجاً لتميزهما في مجال البحث العلمي.

اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية

وذكرت جامعة المنصورة أن اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هي إحدى اللجان الوطنية المناظرة للاتحادات العلمية الدولية، ومن المهام الموكلة للجنة تقديم الرؤى والاستشارات العلمية في المجالات العلمية لعلوم الأرض المختلفة، لتقديمها إلى متخذي القرار للمساهمة في عمليات التنمية المستدامة.

ومن جهة أخرى، أصدر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، قراراً باختيار كل من: الدكتور محمد إبراهيم جار العلم، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد حسين القناوي، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية، أعضاء باللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجنة نخبة متميزة من العلماء بالقطاعات المختلفة بالدولة والمهتمين بالثقافة العلمية .

وتقدم الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة بخالص التهاني القلبية لهما، موضحا أن ذلك يأتي تتويجاً لتميزهما في مجال البحث العلمي.