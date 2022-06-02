لأول مرة.. فريق مصري يجري جراحات حية لتدريب أطباء الأورام بأوزبكستان

شارك فريق مصري من أطباء الأورام في دورة تدريبية للجراحين في أوزبكستان، أقيمت في معهد أورام طشقند، على جراحات أورام الثدي التجميلية، وأجروا عدة جراحات حية داخل حجرة العمليات، تم نقلها لكل جراحي أوزبكستان، عبر تطبيق زووم، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة، حتى في مجالات خارج تخصص ورشة العمل، نظراً لأنها تحتاج إلى مهارات جراحية، حيث تم إجراء هذه العمليات لأول مرة في أوزبكستان.

دور رائد لمركز ‏جامعة المنصورة بجراحات الأورام

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الدورة التدريبية جاءت في إطار الدور الرائد لمركز ‏الأورام بجامعة المنصورة، في مجال جراحات الاورام في مصر والعالم، حيث قام عدد من جراحي الأورام ‏بالمركز بالانضمام لفريق طبي مصري، بزيارة لمعهد اورام طشقند، في دولة أوزباكستان‎.‎

سفيرة مصر في طشقند تكرم الوفد الطبي

ولفت بيان جامعة المنصورة إلى أن سفيرة مصر في طشقند، السفيرة أميرة فهمي، كرمت الفريق الطبي المصري في مقر السفارة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة جميلة بولاتوفا، رئيس مدرسة الأورام الأوزبكية، والدكتور علي شير جمال الدين فيتش، منسق ورشة العمل.

أعضاء الفريق الطبي المصري

ضم الفريق الطبي المشارك في الدورة التدريبية بمعهد أورام طشقند، كلاً من الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام في جامعة المنصورة، والدكتور عمر فاروق، والدكتور خالد عبد الوهاب، والدكتور عماد الدين حامد، وجميعهم من مركز الأورام بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم الزيات، من كلية الطب بجامعة أسوان، وعضو النقابة العامة للأطباء، والدكتور أيمن أبو شميلة، من معهد أورام دمنهور، والدكتور ماهر حسن، من المعهد القومي للأورام ومستشفى «بهية» لعلاج أورام الثدي.