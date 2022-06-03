مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح

وقعت، قبل قليل، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جبل صبيح جنوب محافظة نابلس الفلسطينية.

بؤرة استيطانية

وأفادت وكالة معًا الفلسطينية بأن مئات الفلسطينيين شاركوا في مسيرة بعد صلاة الجمعة، اليوم، من أجل التنديد في انتهاكات الاحتلال المتمثلة في إقامة بؤرة استيطانية على الأراضي الفلسطينية في جبل صبح.

رصاص وقنابل غاز

وبحسب ما نقلته الوكالة، اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع والرصاص في وجه الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أخذت أوامر بإحكام القبضة على الفلسطينيين بسبب العمليات الهجومية التي استهدفت الداخل الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.

كما كثف المستوطنون الإسرائيليون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات في مدينة القدس، وتوجت بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في ذكرى السيطرة الإسرائيلية على المدينة.