قرض 3 ملايين جنيه بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية.. سداد على 12 عامًا

أعلن بنك الإسكندرية عن تفاصيل القرض الشخصي للأفراد بأسعار عائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة وقال البنك في بيان رسمي، أنه يمكن تقسيط القرض الشخصي على 12 سنة وذلك بضمان الوظيفة، ويمكن للموظف أن يحصل على مبلغ 3 ملايين جنيه كقرض شخصي.

سعر الفائدة

وأتاح بنك الاسكندرية فترة سداد طويلة تصل إلى 12 عامًا، بأسعار تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

قرض شخصي بضمان الوظيفة

وأكد بنك الإسكندرية أن برامج التمويل الشخصي المقدمة للأفراد العاملين في الشركات مع إمكانية تأجيل الأقساط لمدة سنة للعملاء بضمان تحويل الراتب وتتلخص مميزات القرض في الآتي:

- مدة التمويل تصل إلى 12 سنة

- قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك الإسكندرية

يجب ألا تتجاوز سن راغب الحصول على القرض الموظف 65 عامًا وأن يكون مستمرًا في مكان العمل والحد الادنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الاسكندرية

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- خطاب مفردات الراتب موجه لبنك الإسكندرية

- فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر

البنك المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أعلنت عن رفع سعر الفائدة في آخر اجتماع لها الشهر الجاري بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع وذلك لمواجهة أزمة التضخم المالية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.